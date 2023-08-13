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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bir kadın annesini ve anneannesini baltayla öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:24
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bir kadın annesini ve anneannesini baltayla öldürdü
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesi ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç. (31), sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü.

        Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı.

        Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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