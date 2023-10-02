Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Öztürk'ten Vanspor FK maçı sonrası yaşananlara ilişkin açıklama: TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor'un basın sözcüsü Şükrü Öztürk, dün oynanan Vanspor FK maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylara ilişkin, "Ne spor kelimesiyle bağdaşabilir ne de futbol camiasının içinde tasvip ettiğimiz olaylardır." dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor'un basın sözcüsü Şükrü Öztürk, dün oynanan Vanspor FK maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylara ilişkin, "Ne spor kelimesiyle bağdaşabilir ne de futbol camiasının içinde tasvip ettiğimiz olaylardır." dedi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda mağdur olduklarını savundu. Hiçbir olay çıkmadan soyunma odasına geçtiklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Çocuklar duş alacakken bunların başkanı yanında 2-3 yönetici ve korumalarıyla beraber soyunma odasına gelerek Mustafa Hoca'ya, 'Çocukları tebrik edeceğim, izniniz var mı?' dediğinde Mustafa Hoca da gayet nazik bir şekilde, 'Tabii başkanım buyurun.' deyip soyunma odasına giriyor. Önce, 'Tebrik ederim, çok iyi mücadele ettiniz.' dedikten sonra Nuri arkadaşımıza dönerek ağza alınmayacak, terbiyemizin el vermediği, insanların namusunu ayaklar altına alan küfürler etmeye başlayarak saldırmaya başladı. Boğuşmada kalecimiz Egemen'in kaburgalarına gelen bir tekmeyle o kalabalıkta yere düştü. Yani, 'O çocuğu mu kaldıralım, ayıralım mı, çekelim mi, mücadele mi edelim, kavga mı edelim?' derken biz bunları dışarı kadar sürükledik."

Öztürk, olaydan sonra emniyet güçlerinin gelerek, onları dışarı çıkardığını ifade ederek, "Yaşanan olaylar ne spor kelimesiyle bağdaşabilir ne de futbol camiasının içinde tasvip ettiğimiz olaylardır." diye konuştu.

Kendi futbolcularının sağduyulu davranarak olayların büyümesini engellediğini ifade eden Öztürk, "Bu anlamda da ben bütün sporcu kardeşlerime, o takımdaşlık ruhunu yansıttıkları, Egemen ve Nuri'ye sahip çıktıkları için tebrik ediyorum. Orada bir takımdaşlık ruhu yaşandı. Ama korumaların da yöneticilerin bir tanesinin belinde silah vardı. Korumanın bir tanesi zaten kapı kapandıktan sonra silahını çekti, eline aldı. Biliyorsunuz ki spor müsabakalarının oynandığı salonlar ve sahalara, tribünlere ruhsatlı dahi olsa kolluk kuvvetlerinin dışında kimsenin silahla girmeye yetkisi yok." ifadelerini kullandı.