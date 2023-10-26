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        Zonguldak'ta kıyıya gelip avlanan su samuru görüntülendi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kıyıda avlanan su samuru, amatör balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:24
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        Zonguldak'ta kıyıya gelip avlanan su samuru görüntülendi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kıyıda avlanan su samuru, amatör balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bozhane mevkisinde avlanan amatör balıkçı Murat Bozmanoğlu, deniz açıklarından kıyıya yaklaşan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi.

        Görüntülerde, balıkçının, açıktan kıyıya geldikten sonra bir süre kayalık bölgede sabit duran samuru kendisine çağırması yer alıyor.

        Bozmanoğlu'nun, "Bu ne böyle? Gelinciğe benziyor. Gel, gel, gel." şeklinde seslendiği duyulan kayıtlarda, kıyıya kadar gelen samurun balık yakaladıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

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