Zonguldak'ta "Cumhuriyet Kuşakları Buluşması" gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gençler, huzurevi sakinleriyle buluştu.

İzmirlioğlu Huzurevi ve Erdemir Mühendisler Derneği tarafından Mühendisler Derneği Lokali'nde "Cumhuriyet Kuşakları Buluşması" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Huzurevinde 90 yaş ve üstü yaşlıların da bulunduğunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılı ile 100. yılını kutlayanlarla birlikte olmanın herkese nasip olamayacağını belirten Yılmaz, "Son derece mutluyuz. Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu onlarla birlikte yaşıyoruz. Zihnimize ve tarihe bir kayıt düşelim. Son derece bahtiyarız. Aramızda o yıllara tanıklık eden büyüklerimiz var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra huzurevi sakinleri, "Cumhuriyet" pastasını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz ve İzmirlioğlu Huzurevi Müdürü İlhan Yılmaz ile birlikte kesti.

Etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhuriyet konulu sinevizyon gösterisinin ardından huzurevinde kalan yaşlılar, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde gençlerle dans etti.