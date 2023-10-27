Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta "Cumhuriyet Kuşakları Buluşması" gerçekleştirildi

        Zonguldak'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gençler, huzurevi sakinleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta "Cumhuriyet Kuşakları Buluşması" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gençler, huzurevi sakinleriyle buluştu.

        İzmirlioğlu Huzurevi ve Erdemir Mühendisler Derneği tarafından Mühendisler Derneği Lokali'nde "Cumhuriyet Kuşakları Buluşması" gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Huzurevinde 90 yaş ve üstü yaşlıların da bulunduğunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılı ile 100. yılını kutlayanlarla birlikte olmanın herkese nasip olamayacağını belirten Yılmaz, "Son derece mutluyuz. Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu onlarla birlikte yaşıyoruz. Zihnimize ve tarihe bir kayıt düşelim. Son derece bahtiyarız. Aramızda o yıllara tanıklık eden büyüklerimiz var." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra huzurevi sakinleri, "Cumhuriyet" pastasını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz ve İzmirlioğlu Huzurevi Müdürü İlhan Yılmaz ile birlikte kesti.

        Etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Cumhuriyet konulu sinevizyon gösterisinin ardından huzurevinde kalan yaşlılar, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde gençlerle dans etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta öğretmenler ve dalgıçlar denizin altında bayrak açarak 100. yı...
        Zonguldak'ta öğretmenler ve dalgıçlar denizin altında bayrak açarak 100. yı...
        Özgür Özel: Parti kötü yönetilmeye devam ederse daha çok ağlayacağız
        Özgür Özel: Parti kötü yönetilmeye devam ederse daha çok ağlayacağız
        Zonguldak'ta kıyıya gelip avlanan su samuru görüntülendi
        Zonguldak'ta kıyıya gelip avlanan su samuru görüntülendi
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu Zonguldak'ta...
        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu Zonguldak'ta...
        Kocaeli'de ailesini katleden uzman çavuş, olaydan 3 gün önce eşinden boşanm...
        Kocaeli'de ailesini katleden uzman çavuş, olaydan 3 gün önce eşinden boşanm...