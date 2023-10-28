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        "Son Akşam Yemeği" filmi Zonguldak'ta sinemaseverlerle buluştu

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Zonguldak'ta sinemaseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:02
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        "Son Akşam Yemeği" filmi Zonguldak'ta sinemaseverlerle buluştu
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        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Zonguldak'ta sinemaseverlerle buluştu.

        81 ilde aynı anda gösterime giren film, Zonguldak'ta sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

        Karadeniz Ereğli'deki bir alışveriş merkezinde filmi izleyen Rıdvan Battal, AA muhabirine, filmin o zamanın zorlu geçiş döneminde insanların düşünce tarzlarını yansıttığını ve bir karmaşanın nasıl bütünleştiğini anlatan güzel bir yapım olduğunu söyledi.

        Filmi izlerken kendisini o dönemde yaşamış gibi hissettiğini dile getiren Battal, bu mücadelenin, Atatürk'ün önderliğinde ve tüm toplumun hareketiyle yapılmış destansı bir başarı olduğunu ifade etti.

        İzleyici Fatma Ceylan da filmi çok beğendiğini, konunun çok güzel işlendiğini belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yılında mükemmel bir eser yapılmış." dedi.

        Atatürk'ün bir dünya lideri olduğunu vurgulayan Ceylan, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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