İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Zonguldak'taki heyelanlara ilişkin açıklama: İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Zonguldak'ta meydana gelen heyelanlara ilişkin, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birinin ayağında kırık, diğerlerinde doku zedelenmesi var." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Zonguldak'ta meydana gelen heyelanlara ilişkin, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birinin ayağında kırık, diğerlerinde doku zedelenmesi var." dedi.

Karaloğlu, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Zonguldak'ta aynı bölgede meydana gelen iki heyelanla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra açıklama yapan Karaloğlu, saat 19.53 civarında Zonguldak merkez ilçesi Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldiğini, heyelan nedeniyle tek katlı bir evin yıkıldığını ve Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) göçük altında kaldığını söyledi.

Karaloğlu, ihbar alınır alınmaz AFAD, Zonguldak Belediyesi, jandarma, polis, sağlık, UMKE ekipleri ile TTK'nin madencilerinin, bölgeye intikal ettiğini ve arama kurtarma faaliyetlerine başladığını kaydetti.

Bölgede yağışın devam ettiğini, saat 22.00 civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipten 21 kişinin ikinci heyelanda yaralandığını dile getiren Karaloğlu, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birinin ayağında kırık, diğerlerinde doku zedelenmesi var." diye konuştu.

Karaloğlu, arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili, "Şu anda arama kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var. Ancak sabah gün doğumundan sonra saat 08.00'dan sonra yeniden arama kurtarma faaliyetlerine başlayabileceğiz." dedi.

- "Bölgede risk altında olan 14 evimiz tahliye edildi"

Zonguldak bölgesinde 48 saattir yağmurun aralıksız devam ettiğini, metrekareye şu ana kadar 87 kilogram yağmur yağdığını Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden öğrendiklerini aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah sabah ilk ışıkla beraber arama kurtarma faaliyetlerine devam edeceğiz ve Perihan Çakar ve Sait Çakar isimli iki vatandaşımızı da o bölgeden alırız diye temenni ediyoruz. Bölgede risk altında olan 14 evimiz de tahliye edildi. Bu 14 evden 42 vatandaşımız çıkarıldı. Sayın Valimiz bu vatandaşlarımıza kalma yerleri sağlamıştı fakat vatandaşlarımız kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih ettiler. Biz yarın inşallah yine AFAD ekipleri, belediye ekipleri, TTK'nin ekipleri, jandarmamız, emniyetimizle arama faaliyetlerine devam edeceğiz."

Karaloğlu, ilk heyelanın altında kalanların yerinin tespitine yönelik soru üzerine, "İkinci heyelan olduğunda aslında birinin arkadaşlar yerini tespit etmişlerdi. Onu çıkarmak üzere zaten mücadele ederken ikinci heyelan oluştu. Birinin yerini biliyoruz gibi. İkinci heyelanda da yerinin çok değiştiğini varsaymıyor arkadaşlar. Ama ikinci vatandaşımızın yeriyle ilgili şu anda bir bilgimiz yok." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'nun açıklamasında, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AFAD Genel Başkanı Okay Memiş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da yer aldı.