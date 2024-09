İş kazalarının en önemli nedeni iş güvenliği kültüründeki eksiklik

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Barış, iş kazalarının altında yatan en önemli nedenin iş güvenliği kültüründeki eksiklikler olduğunu, tehlikeyi bilmeyen kişilerin o tehlikeyle mücadele etme şanslarının bulunmadığını söyledi.

BEUN Zonguldak Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Başkanı Barış, AA muhabirine, yer altı ocaklarında havalandırma ile gaz ve toz patlamalarına ilişkin çeşitli proje ve yayınlarının bulunduğunu, çalıştığı konuların tamamının iş güvenliğiyle ilgili olduğunu belirtti.

Türkiye'de iş güvenliği kültürünün oluşması konusunda eksikliklerin bulunduğuna dikkati çeken Barış, ister yer altında, ister dün Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen kaza gibi olsun, bu tür iş kazalarında her zaman tartışmaların 'Neden oldu, eksik var mıydı?' minvalinde yürüdüğünü, aslında en büyük eksikliğin iş güvenliği kültürü olduğunu vurguladı.

Barış, kültürün her türlüsündeki gibi iş güvenliği kültürünün de zor oluştuğunu anlatarak, "Bu, toplumun içine işlemesi gereken bir şey. İş güvenliği konusunda kazadan bahsederken 'İş güvenliği uzmanının mı eksikliği vardı, işveren gerekli tedbirleri almadı mı?' deniliyor. Ancak bazı durumlarda bakıyoruz ki teknolojik olarak her imkanımız var, hem çok ilgi gösteren işverenlerimiz var, her türlü tedbiri alıyorlar. İş güvenliği uzmanları işlerini iyi yapıyor ama yine de kazaya engel olamıyoruz. Neden?" diye konuştu.