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        Karadeniz Ereğli Kent Müzesi "özel müze onayı" aldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kent Müzesinin Kültür ve Turizm Bakanlığından "özel müze onayı" aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:03
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        Karadeniz Ereğli Kent Müzesi "özel müze onayı" aldı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kent Müzesinin Kültür ve Turizm Bakanlığından "özel müze onayı" aldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, özel müze onayının belediyeye tebliğ edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Zonguldak'ın 5'inci özel müzesi olan Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi, Karadeniz Ereğli Belediyesine bağlı 2. özel müze ve açıldığı dönemde Türkiye'nin 17. Kent Müzesi olması bakımından önemli bir yere sahip. Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete açılan Kent Müzesi birçok özelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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