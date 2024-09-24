Erzurum'da sulama kanalına düşen araçta ölen çift Zonguldak'ta defnedildi

Sulama kanalından yüzerek kurtulan kızları Dilay Anataca ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ailenin, sulama kanalından yüzerek kurtulan kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Zonguldak'tan Erzurum'a geldiği öğrenilmişti.

Burada çift için helallik alında, dua edildi. Kazadan yüzerek kurtulan Dilay Anataca ve aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde, geçtiğimiz gün, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden Mustafa (50) ve Birsen Anataca (48) çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından Erdemir Hastanesi morgundan alınarak Kavaklık Mahallesi'ndeki cemevine getirildi.

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