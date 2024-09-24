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        Erzurum'da sulama kanalına düşen araçta ölen çift Zonguldak'ta defnedildi

        Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobilde ölen çift, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:02
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        Erzurum'da sulama kanalına düşen araçta ölen çift Zonguldak'ta defnedildi
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        Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobilde ölen çift, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde, geçtiğimiz gün, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden Mustafa (50) ve Birsen Anataca (48) çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından Erdemir Hastanesi morgundan alınarak Kavaklık Mahallesi'ndeki cemevine getirildi.

        Burada çift için helallik alında, dua edildi. Kazadan yüzerek kurtulan Dilay Anataca ve aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Çiftin cenazesi, kılınan namazın ardından Belen Yeni Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Törene Anataca ailesinin yakınlarının yanı sıra Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde, 22 Eylül'de, Mustafa Anataca idaresindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düşmüş, kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Birsen Anataca olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Sulama kanalından yüzerek kurtulan kızları Dilay Anataca ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ailenin, sulama kanalından yüzerek kurtulan kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Zonguldak'tan Erzurum'a geldiği öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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