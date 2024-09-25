Zonguldak Belediye Başkanı Erdem, parke yol çalışmalarını inceledi

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, parke yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Erdem, beraberinde Fen İşleri Müdürü Hakan Farizoğlu ile Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta devam eden parke yol çalışmalarını inceledi.

Bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan parke yol çalışmalarını inceleyen Erdem, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Erdem, kentin modern bir görünüm elde etmesi, vatandaşların daha rahat bir ulaşım imkanına sahip olması için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.