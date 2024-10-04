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        Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevine hazır

        Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi için hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:37
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        Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevine hazır
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        Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi için hazırlıklarını tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin, Filyos Limanı'nda son kontrolleri yapıldı.

        Gemi, Somali'de denizde her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik veri toplama çalışması icra edecek. B u kapsamda yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın devam etmesi ön görülüyor.

        Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin çalışmalarına Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki firkateyn de eşlik edecek.

        Toplanan veriler Ankara TPAO Veri İşlem Müdürlüğünde işlenip değerlendirilecek. Değerlendirmeler olumlu olursa sondaj aşamasına geçilecek. Çalışmalarının bitmesinin ardından verilen talimatlar doğrultusunda geminin Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

        Filyos Limanı'ndan gün içerisinde İstanbul'a haraket edecek gemi, yarın İstanbul'dan Somali'ye uğurlanacak.

        - Geminin özellikleri

        Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan, Türk mühendisleri tarafından dizayn edilip Türkiye'de inşa edilen Oruç Reis Araştırma Gemisi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

        Tamamen yerli ve milli bir gemi olan Oruç Reis, çok yönlü bir gemi olup doğal kaynakların aranmasında, kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında, doğal afetlerin araştırılmasında (deprem, tsunami, iklim değişikliği ve benzeri) deniz ve okyanus alanlarındaki yapısal unsurların belirlenmesi amaçlı yer bilim çalışmalarında kullanılıyor.

        Oruç Reis Gemisi'nde, gemi adamı mürettebatı olarak tamamen Türk personel çalışıyor, sismik ve sörvey bölümlerinde ise yine çoğunluk Türk personel çalışmakla beraber tamamının Türk personel olması için personel yetiştirme ve eğitim çalışmaları sürdürülüyor.

        Çalışmalarına 2017 yılında başlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) uhdesinde Akdeniz ve Marmara bölgesinde, 2022 yılından itibaren ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) uhdesinde Akdeniz ve Karadeniz'de (özellikle Sakarya Gaz Sahasında) toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde 2 ve 3 boyutlu sismik çalışma yaparak veri topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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