TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde yeni üretim panosu üretime açıldı

Program sonunda kazasız çalışma dileğiyle kurban kesildi. Maden işçileri, daha sonra facianın ardından ilk kez üretim amacıyla maden ocağına girerek yeni açılan üretim panosunda çalışmaya başladı.

Törene, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkan Vekili İslam Çil, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, siyasi parti temsilcileri, kurum ve sendika yöneticileri ile işçiler katıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikasının (GMİS) açıklamasına göre, 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamanın ardından maden ocağında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatılmasının yanı sıra üretim panosu hazırlığı yapıldı.

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