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        Hayatları boyunca ayrılmayan ikizler oto tamir dükkanı açtı

        GÖKHAN YILMAZ/MURAT SULUCAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan ve hayatları boyunca birbirlerinden ayrılmayan ikizler Emircan ve Mertcan Barut, ekmek paralarını da açtıkları oto tamir dükkanında birlikte kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:23
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        Hayatları boyunca ayrılmayan ikizler oto tamir dükkanı açtı
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        GÖKHAN YILMAZ/MURAT SULUCAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan ve hayatları boyunca birbirlerinden ayrılmayan ikizler Emircan ve Mertcan Barut, ekmek paralarını da açtıkları oto tamir dükkanında birlikte kazanıyor.

        Medine ve Cengiz Barut çiftinin tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen çocukları Emircan ve Mertcan, çocukluktan bu yana günlerini bir arada geçirdi.

        İlkokulda aynı sıraları paylaşan, oto tamirciliğini çırak olarak aynı dükkanda öğrenen ikiz kardeşler, annelerinin çok istemesine rağmen eğitim hayatlarına devam edemedi.

        Vatani görevlerini yerine getirmek için 2023 yılında askere giden ikizler, Bilecik'te acemi ve Çanakkale'de usta birliğinde de birbirlerinden ayrılmadı.

        4,5 yıl önce hayatını kaybeden annelerinin, "kolunuzda altın bileziğiniz olsun" öğüdünü akıllarından çıkarmayan ikiz kardeşler, askerlik dönüşü bir ustanın yanında oto tamirciliği yapmaya devam etti.

        Barut kardeşler, bir süre sonra kendi işlerinin patronu olma isteğiyle yaklaşık 4 ay önce sanayide bir dükkan kiraladı.

        Aynı iş yerinde oto bakım ve tamir hizmeti veren 21 yaşındaki ikizler, zamanla ilçede tercih edilen ustalar arasında yerini aldı.

        Evli ve çocuk sahibi Barut kardeşler, varlığı da yokluğu da paylaşarak birbirlerinin en büyük destekçisi oluyor.

        - "Kimseye muhtaç olmadan ekmek teknemizi ayakta tutmaya çalışıyoruz"

        Mertcan Barut, AA muhabirine, her mesleğin kendine göre zorlukları olduğunu, oto tamirciliğini öğrenmek için çok emek verdiklerini söyledi.

        Her aracın bakım ve onarımını yaptıklarını anlatan Barut, müşteri memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunu, bu bakımdan işlerini titizlikle yaptıklarını ifade etti.

        Barut, kardeşiyle hiçbir zaman ayrılmadıklarını belirterek, "Okulda, askerde, hiçbir zaman ayrılmadık. Dükkanda bile bir yere gitsin, hemen onu arıyorum. Onsuz hiçbir iş yapamıyorum. Dükkana sabah gelip akşam çıkıyoruz. Bazı zamanlar da gece geç saatlerde çıkıyoruz, evin yolunu zor buluyoruz. İkizimle dükkanımızda ekmeğimizi kazanıp Allah'a şükür geçiniyoruz." dedi.

        Emek vermenin, üretmenin değerli olduğunu vurgulayan Barut, kimseye muhtaç olmadan ekmek teknelerini ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

        - "Birbirimize hep destek oluyoruz"

        Emircan Barut da ikiziyle öğrendiği meslek sayesinde evinin geçimini sağladığını dile getirdi.

        İkizinin liseyi açıktan bitirdiğini, kendisinin ise devam ettiğini anlatan Barut, "Rahmetli annem, 'Okumadınız, meslek sahibi olun.' dedi. Biz de başkasının yanında çalıştık. Daha sonra kendi dükkanımızı açmaya karar verdik. Allah'a şükürler olsun ki dükkanımızı açtık, ikizimle birlikte burada çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Barut, zamanının büyük bir bölümünü dükkanda geçirdiğini, zorlansa da işini severek yaptığını söyledi.

        İkiziyle her işin üstesinden geldiğini belirten Barut, "Bazı zamanlar iş oluyor, bazı zamanlar ise olmuyor. Varlığı da yokluğu da paylaşıyoruz. Birbirimize hep destek oluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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