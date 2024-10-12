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        AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığına yeniden Altan Güngör seçildi

        AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığına yeniden Altan Güngör seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:04
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        AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığına yeniden Altan Güngör seçildi
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        AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığına yeniden Altan Güngör seçildi.

        Alaplı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan ilçe kongresinde genel kurulun divan başkanlığını AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu yaptı.

        400 delegeden 301'inin oy kullandığı kongrede, Altan Güngör yeniden ilçe başkanı seçildi.

        Yönetim kurulu üyeleri Faruk Yolaç, Hatice Erçal, Fatih Kaya, Celal Köymen, Hüseyin Eroğlu, Filiz Kılıçer Ören, İsmail Ünlü, Sema Uzun, Halil Demirer, Emine Çevik Atlay, Ümit Urfa, Tunahan Aldırmaz, Fatih Çevik ve Alihan Temiz'den oluştu.

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