Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında ağırladı.

        Vali Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

        Ziyarete Meşrutiyet Mahallesi muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Kılav, Saraycık köyü muhtarı Esengül Altun, Kabalaklı köyü muhtarı Yakup Avcı, Mithatpaşa Mahallesi muhtarı Murat Köse, Yeni Mahallesi muhtarı Tahsin Koca ile İdare ve Denetim Müdürü Halil İbrahim Danacı katıldı.

        -Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan Muhtarlar Günü mesajı

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan ettiğini anımsatarak, yerel yönetimlerin önemine değindi.

        Muhtarların, halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğüne işaret eden Ulupınar, "Dеmоkrаsi zincirinin ilk hаlkаsını оluşturаn muhtаrlık tеşkilаtı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir." ifadelerini kullandı.

        -Devrek'te muhtarlar protokol üyeleriyle buluştu

        Devrekli Muhtarlar Derneği üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda protokol üyeleriyle bir araya geldi.

        Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, programda yaptığı konuşmada, kamu kurumları temsilcileri ve muhtarın her noktada üstün vazife anlayışıyla çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

        Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak zorunda olduklarını aktaran Evlice, bu anlayışla hizmet eden muhtarlara teşekkür etti.

        Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkcı da demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlığın önemine işaret ederek, devlet ile halk arasında köprü vaziyeti gören muhtarların, halkın huzur ve refahını sağlamak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

        Devrek Öğretmenevi'ndeki programa, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve protokol üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta çifte gökkuşağı
        Zonguldak'ta çifte gökkuşağı
        Eski eşe cinsel saldırıya 10 yıl hapis
        Eski eşe cinsel saldırıya 10 yıl hapis
        Prof. Dr. Kutoğlu: Malatya depremi haritada görünmeyen fayda meydana geldi
        Prof. Dr. Kutoğlu: Malatya depremi haritada görünmeyen fayda meydana geldi
        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada (2)
        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada (2)
        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada
        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada
        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu