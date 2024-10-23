Zonguldak'ta kargo gemisi karaya oturdu
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacak.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacak.
Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü "MILDRED" isimli Singapur bayraklı kargo gemisi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) limanı girişinde karaya oturdu.
ERDEMİR kılavuz gemilerinin yaptıkları ilk incelemenin ardından durum, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığına bildirildi.
Liman Başkanlığı, Karadeniz Ereğli'ye yük gemisi girişlerini kapattı.
Dalgıçların yapacağı incelemenin ardından gemiyi kurtarma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.