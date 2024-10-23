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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta karaya oturan kargo gemisi yeniden yüzdürüldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisi, çalışmaların ardından yeniden yüzdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:11
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta karaya oturan kargo gemisi yeniden yüzdürüldü
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisi, çalışmaların ardından yeniden yüzdürüldü.

        Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü "MILDRED" isimli Singapur bayraklı kargo gemisi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) limanı girişinde karaya oturdu.

        ERDEMİR kılavuz gemilerinin yaptıkları ilk incelemenin ardından durum, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığına bildirildi.

        Liman Başkanlığı, Karadeniz Ereğli'ye yük gemisi girişlerini kapattı.

        Dalgıçların yaptığı incelemenin ardından gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.

        Çalışmaların ardından gemi yüzdürüldü ve tahliye rıhtımına yanaşma manevrasına geçildi.

        Öte yandan denizde herhangi bir kirliliğin olmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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