Zonguldak'ta "Devrek'ten Gazze'ye" konferansı düzenlendi

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Kantoğlu'na teşekkür ederek Devrek Bastonu hediye etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ayçin Kantoğlu, Filistin ve İsrail sorununun tarihsel arka planından bahsederek, vatandaşların sorularını yanıtladı.

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