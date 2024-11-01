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        Türkiye'yi dolaşan "Örümcek Adam" Zonguldak'ta Cehennemağzı mağaralarını gezdi

        "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türkiye'nin ilk mağara kiliselerinden Cehennemağzı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:53
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        Türkiye'yi dolaşan "Örümcek Adam" Zonguldak'ta Cehennemağzı mağaralarını gezdi
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        "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türkiye'nin ilk mağara kiliselerinden Cehennemağzı'nı ziyaret etti.

        İzmir Seferihisar'da 2020'de meydana gelen deprem ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan 24 yaşındaki Koç, Türkiye gezisi kapsamında 52'nci durağı olan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine geldi.

        Süleymanlar Mahallesi'nde 23 yıl önce ziyarete açılan mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen 12 görevden sonuncusunu yerine getirdiği Cehennemağzı ile yan yana sıralanmış Kilise ve Ayazma mağaralarını gezdi.

        Salih Ayaz Koç, gazetecilere, depremzedelerin hayatına dokunabilmek amacıyla "Örümcek Adam" kıyafeti giyerek belirli bir süre Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay'da bulunduğunu, bu süreçte depremzede çocuklarla ilgilendiğini, elinden geldiğince bölge halkına destek vermeye çalıştığını söyledi.

        Gördüğü ilgi karşısında "Örümcek Adam" kostümüyle tüm Türkiye'yi gezmeye karar verdiğini anlatan Koç, "İzmir'den yola çıktım. 6 Şubat depremlerinde 72 gün boyunca gönüllü kaldım. Annesini babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Çocuklara oyunlar oynattım, asker ve polis ağabeylere yemek yaptım. O duygularla da Türkiye turuna çıktım." dedi.

        Koç, insanların görmediği güzellikleri aktarmaya çalıştığını belirterek, "Cehennemağzı Mağarası'nı herkesin görmesini istiyorum. Rahat rahat nefes alabiliyorsunuz, hastalığa şifa kaynağı mağara. Mağara tarihimize kazandırılmış. İnsanlar tarafından tercih edilebilecek mağaralardan biri. Kültür turizmi olarak ilçeye kazandırılmış." diye konuştu.

        İlçe halkı tarafından güzel karşılandığını ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunulduğunu aktaran Koç, Türkiye'yi tanıtma hayalini yerine getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Koç, daha sonra sahilde bulunan 2,5 metre uzunluğundaki mitolojik kahraman Herkül heykelini inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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