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        Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:16 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:16
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        Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Karadeniz Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde, dün yapılan ehliyet sınava giren S.K'nin (37) hareketlerinden şüphelenen görevliler, yaptıkları incelemede şüphelinin üzerinde gizli kamera, gizli kablosuz kulaklık, internet cihazı ve kumanda sistemi buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin soruları kamerayla gösterdiği ve cevapların kulaklık aracılığıyla kendisine iletildiğini tespit etti.

        Bunun üzerine S.K. ve düzeneği hazırlayarak cevapları ilettiği belirlenen C.K. (40) gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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