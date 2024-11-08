Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga davasında karar açıklandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga davasında karar açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar A.N. (51), M.E. (52) ve E.E.D. (18) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık H.Ş. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar A.N ve M.E'nin "kasten adam öldürme" suçundan 25'er yıl, sanık E.E.D'nin "yardım ve yataklık" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanık H.Ş'nin beraatine karar verdi.

        Kararın ardından polis, tarafların yakınlarını adliye çevresinden uzaklaştırdı.

        - Olay

        Alaplı ilçesine bağlı Yeniköy'de 28 Ağustos'ta, aralarında husumet bulunan Rıza Akman Çağlayan (30) ile M.E. arasında çıkan bıçaklı kavgada Çağlayan bıçakla yaralanmıştı.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 195. yıl dönümü kutlandı
        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 195. yıl dönümü kutlandı
        Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı
        Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı
        Rus donanmasının 1914'te batırdığı 3 gemideki 221 şehit için tören
        Rus donanmasının 1914'te batırdığı 3 gemideki 221 şehit için tören
        Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı
        Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı
        Bina yıkımı sırasında yanındaki 3 iş yerinin duvarları zarar gördü
        Bina yıkımı sırasında yanındaki 3 iş yerinin duvarları zarar gördü
        Zonguldak'ta pazar yerlerinde yabani mantar denetimi yapıldı
        Zonguldak'ta pazar yerlerinde yabani mantar denetimi yapıldı