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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:05
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İddiaya göre, Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde, önceki gün iki otomobilin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada sürücü M.C. (25), yüzüne aldığı darbe nedeniyle diğer sürücü S.B'yi (37) mahallesine kadar otomobiliyle takip etti. Burada taraflar arasında çıkan kavgada S.B. ve arkadaşı F.B. (31) bıçakla yaralandı.

        Olayı gören bazı mahalle sakinleri tarafından darbedilen M.C, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince kalabalığın elinden alındı.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.B. ve M.C. taburcu edilirken S.B'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler F.B. ve M.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen 6 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B, F.B, S.D, R.K, T.Ö. ve E.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlı M.C. savcılık ifadesinin ardından, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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