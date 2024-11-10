GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İddiaya göre, Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde, önceki gün iki otomobilin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada sürücü M.C. (25), yüzüne aldığı darbe nedeniyle diğer sürücü S.B'yi (37) mahallesine kadar otomobiliyle takip etti. Burada taraflar arasında çıkan kavgada S.B. ve arkadaşı F.B. (31) bıçakla yaralandı.

Olayı gören bazı mahalle sakinleri tarafından darbedilen M.C, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince kalabalığın elinden alındı.