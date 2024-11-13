Zonguldak'ta eski kız arkadaşı ve ablasını bıçaklayan zanlı yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eski kız arkadaşı Elif E. (38) ve yanındaki ablası Ecem E. (42) ile Gazipaşa Caddesi'nde karşılaşan Ş.S, henüz bilinmeyen nedenle ikiliyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.S, kız kardeşleri bıçakla yaraladı.

Zonguldak'ta tartıştığı eski kız arkadaşı ve onun ablasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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