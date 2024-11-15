Zonguldak'ta su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Uğur G'nin (38) kullandığı 41AFP 319 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Aynur A.G. (34) ve çocukları Z.Ç.G. (10) ile Y.R.G. (4) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
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