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        CHP Parti Meclisi üyeleri Erbilgin ve Dikili, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

        CHP Parti Meclisi üyeleri Hikmet Erbilgin ve Emin Umut Dikili, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:14
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        CHP Parti Meclisi üyeleri Erbilgin ve Dikili, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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        CHP Parti Meclisi üyeleri Hikmet Erbilgin ve Emin Umut Dikili, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Programları kapsamında CHP İl Başkanlığı'na gelen Erbilgin ve Dikili, burada partililerle görüştü.

        Erbilgin, burada yaptığı açıklamada, vatandaşları dinlemek ve sorunlarını Türkiye gündemine taşımak için kente geldiklerini belirtti.

        Yeni dönemde yapılacak ilk seçimde ülkeyi yönetmeye talip olduklarını anlatan Erbilgin, "Türkiye'nin sorunlarını aşmak, Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak, bu memleketi dünyanın sayılı ülkelerinden yapabilmek için erken seçim çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

        Daha sonra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'i ziyaret eden Erbilgin ve Dikili, şehrin sorunlarını ele aldı. Ardından esnaf ziyareti yapan meclis üyeleri, pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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