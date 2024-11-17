CHP Parti Meclisi üyeleri Erbilgin ve Dikili, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

CHP Parti Meclisi üyeleri Hikmet Erbilgin ve Emin Umut Dikili, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında CHP İl Başkanlığı'na gelen Erbilgin ve Dikili, burada partililerle görüştü.

Erbilgin, burada yaptığı açıklamada, vatandaşları dinlemek ve sorunlarını Türkiye gündemine taşımak için kente geldiklerini belirtti.