Zonguldaklı araştırmacı, şair Muzaffer Tayyip Uslu'nun kitabında yer almayan şiirini keşfetti

Zonguldaklı şair Muzaffer Tayyip Uslu'nun şiirlerini topladığı kitabında yer almayan "Bir Çocuk" adlı eseri gün yüzüne çıkarıldı.

Zonguldak'ta yaşayan araştırmacı şair İbrahim Tığ, 1940'lı yıllarda Zonguldak Çelikel Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan modern Türk şiirinin önde gelen şairlerinden, eğitmen, çevirmen, radyo oyunu yazarı ve araştırmacı Behçet Necatigil'in öğrencilerinden Uslu'nun şiirini keşfetti.

Şairin "Bir Çocuk" adlı şiirinin, Adana Halkevi Kültür Dergisi Çukurova'nın Ağustos 1946 tarihli birinci sayısında yayımlandığını fark eden Tığ, eserin, Uslu'nun 1945'te basılan "Şimdilik" adlı kitabında yer almadığını tespit etti. Daha önce de şairin Necatigil'e yazdığı 19 Ocak 1945 tarihli mektubunu gün yüzüne çıkaran Tığ'ın okuyucuyla buluşturduğu "Bir Çocuk" isimli şiir şu şekilde:

"Bir çocuk tanıyorum ki ben Saçları altın. Bir çocuk tanıyorum ki ben Gözleri ondaki bahtın Zenginliğini söyler. Bir çocuk tanıyorum ki ben İnmezken ağaçlar üzerinden Bir yığın toprak şimdi." - Muzaffer Tayyip Uslu kimdir? Muzaffer Tayyip Uslu 1922'de İstanbul'da doğdu. Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Necatigil ile tanışan Uslu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ndeki eğitimini yoksulluk nedeniyle yarıda bıraktı.