Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Bartın'da evinin balkonundan düşerek ölen üniversite personeli Zonguldak'ta defnedildi

        Bartın'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite personelinin cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da evinin balkonundan düşerek ölen üniversite personeli Zonguldak'ta defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite personelinin cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Kutlubey Yazıcılar köyü Kuyumcu mevkisinde, dün oturduğu apartmanın 3. katında bulunan evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Oğuz Karamanoğlu'nun (35) cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki babaevine getirildi.

        Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli olan Karamanoğlu için burada dua edildi, helallik alındı.

        Daha sonra Uzun Mehmet Camisi'ne götürülen Karamanoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kozlu Askeritepe Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Karamanoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
        CANLI | A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada ka...
        Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada ka...
        Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri bilgi yarışma...
        Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri bilgi yarışma...
        Eğlence merkezi sahibinin öldürülmesinde 3 sanığa ceza, 2 sanığa beraat
        Eğlence merkezi sahibinin öldürülmesinde 3 sanığa ceza, 2 sanığa beraat
        Çocuklarda konuşma bozukluğunun nedeni "dil bağı" değil kulakta sıvı biriki...
        Çocuklarda konuşma bozukluğunun nedeni "dil bağı" değil kulakta sıvı biriki...
        Zonguldak'ta mahalle sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolların yapılmasını...
        Zonguldak'ta mahalle sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolların yapılmasını...
        Heyelanlı bölgede oturanlar, 2 aydır korku içinde yaşıyor
        Heyelanlı bölgede oturanlar, 2 aydır korku içinde yaşıyor