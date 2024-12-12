Bartın'da evinin balkonundan düşerek ölen üniversite personeli Zonguldak'ta defnedildi

Cenaze törenine, Karamanoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile vatandaşlar katıldı.

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli olan Karamanoğlu için burada dua edildi, helallik alındı.

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