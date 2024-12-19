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        Zonguldak'ta temizlik personeli içinde para bulunan poşeti sahibine teslim etti

        Zonguldak'ta temizlik personeli, pazar yerinde buldukları içinde para olan poşeti sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:07
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        Zonguldak'ta temizlik personeli içinde para bulunan poşeti sahibine teslim etti
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        Zonguldak'ta temizlik personeli, pazar yerinde buldukları içinde para olan poşeti sahibine ulaştırdı.

        Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Barış Aydın (43) ve Rıza Koçaklı (28), Soğuksu pazar yerinde yaptıkları temizlik çalışması sırasında içinde para olan bir poşet buldu.

        Pazar yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu poşetin, pazarcı esnafı Mustafa Toprak'a ait olduğu anlaşıldı.

        Kilimli ilçesinde ikamet eden Toprak'ın görüntülü arama yoluyla onay alınarak poşet, yakını Mustafa Aksu'ya teslim edildi.

        Barış Aydın ve Rıza Koçaklı, insanlık görevini yerine getirdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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