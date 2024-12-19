Zonguldak'ta temizlik personeli içinde para bulunan poşeti sahibine teslim etti

Barış Aydın ve Rıza Koçaklı, insanlık görevini yerine getirdiklerini kaydetti.

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Barış Aydın (43) ve Rıza Koçaklı (28), Soğuksu pazar yerinde yaptıkları temizlik çalışması sırasında içinde para olan bir poşet buldu.

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