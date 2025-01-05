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        Gökgöl Mağarası ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası, ziyaretçilerine farklı bir deneyim imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:12
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        Gökgöl Mağarası ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor
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        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası, ziyaretçilerine farklı bir deneyim imkanı sunuyor.

        Türk bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada kabuklu sınıfı canlılardan "gammarus tumaf" ismi verilen yangıç (kabuklu sınıfı canlılar) türünün keşfedildiği yer olarak da adını duyuran mağaranın girişinde yurt içi ve dışındaki mağaralar hakkında bilgilendirme panoları yer alıyor.

        Mağaraya gidilen aks boyunca ziyaretçilerin çevreyle temasını kesmeyen yapının ardından mağaranın turizme açık olan 875 metrelik bölümü gezilebiliyor.

        Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan mağara, yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir terasının yanı sıra temiz havası ve mikroklima özelliğiyle de ilgi çekiyor.

        Gökgöl Mağarası, 2024 yılında 60 bin 506 ziyaretçiyi ağırlayarak hizmete açıldığı 2001 yılından bu yana en fazla ziyaretçi sayısına ulaştı.

        - "Tur firmaları rotalarını Zonguldak'a yönlendirmeye başladı"

        İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ferhan Bostancı, AA muhabirine, Gökgöl Mağarası'nı içerisindeki oluşumlarının devam etmesi dolayısıyla "yaşayan mağara" olarak adlandırdıklarını söyledi.

        Bostancı, ilk kez 1976 yılında keşfedilen mağaranın 2001 yılında İl Özel İdaresinin bütçesiyle turizme kazandırıldığını kaydetti.

        Mağaranın 2016'da restore edildiğini belirten Bostancı, "Yürüyüş yolları yenilendi. 875 metrelik parkurda ahşap merdivenler, yürüyüş yolları, mağaranın içinde mevcut olan yer altı deresi üzerinden köprülerle geçişler sağladık. Engelli dostu bir mağara. Restorasyonla mağarayı yediden yetmişe herkesin yılın her zamanı ziyaret edebileceği dönüşüme soktuk. 2021'de mağaranın önüne ziyaretçi merkezi yaptık. Buraya tanıtım ve hediyelik eşya üniteleri ile kafeterya kazandırdık." diye konuştu.

        Bostancı, 2021'den sonra mağaradaki ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "2024 yılında hedefimiz 75 bin ziyaretçiydi fakat kentte iki sel felaketi meydana geldi. Mağaranın içinden geçen yer altı deresinin debisinin taşması sonucu sele maruz kaldı. 2 ay kadar mağaramız kapalı kaldı ama mağaranın açıldığı 2001 yılından beri bir rekora imza attık. Geçen seneki ziyaretçi sayımız 60 bine ulaştı. 2025 yılında hedefimiz 100 bin ziyaretçi. Gökgöl Mağarası, kentin turizmi açısından çok önemli bir yere sahip. Mağara sarkıt, dikit, damla taşlar, mercan fosiller bakımından oldukça zengin."

        Batı Karadeniz'de Safranbolu ve Amasra'nın yoğun turist çeken bir bölge olduğuna işaret eden Bostancı, "Turlar da genelde ziyaretçilerini o tarafa yönlendiriyordu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Türkiye'nin birçok ilinden tur firmaları rotalarını Zonguldak'a yönlendirmeye başladı. Gökgöl Mağarası şehrin girişinde, ziyaretçiler mağarayı ziyaret edip dönebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Bostancı, ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

        - "Yolu Zonguldak'a düşenler mağarayı gezmeli"

        İstanbul'dan kente eşiyle gezmek için gelen Muzaffer Kaya da araştırmaları sırasında Gökgöl Mağarası'nın varlığından haberdar olduğunu belirterek, "Gökgöl Mağarası daha önce gezdiğim mağaralardan büyük. Uzun bir mağara ve ışıklandırması çok güzel. Çok beğendik, çok keyifli bir şekilde gezdik. Gerçekten bakımı da iyi yapılmış." dedi.

        Kaya, Zonguldak'a yolu düşenlere mağarayı gezmelerini tavsiye ederek, mağaranın büyüleyici atmosferinden etkilendiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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