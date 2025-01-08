Zonguldak'ta bol miktarda avlanan balık tüketiciyi de balıkçıyı da sevindirdi
Zonguldak'ta av sezonunun açılmasından bu yana 10 bin tonun üzerinde balık avlandı.
Zonguldak'ta av sezonunun açılmasından bu yana 10 bin tonun üzerinde balık avlandı.
Av yasağının sona erdiği 1 Eylül 2024'ten beri balıkçıların denizlerdeki mesaisi devam ediyor. Son günlerde hava şartlarının da elverişli olmasıyla balıkçılar, bol miktarda hamsi, istavrit ve mezgitle limana döndü.
Kentte istavrit ve hamsinin kilogramı 70 ila 100, mezgit 100 ila 200, barbun 200, zargana 200 ila 250 ve çinekop 300 liradan satışa sunuluyor.
Tezgahları süsleyen balıklara, tüketiciler de ilgi gösteriyor.
- "Ürün çeşitliliği Karadeniz'de bollaştı"
Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, AA muhabirine, sezonun bereketli geçtiğini söyledi.
Aksu, balık avcılığının bu yıl, geçen sezona göre daha yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yıl palamut yoktu, bu yıl var. Ürün çeşitliliği Karadeniz'de bollaştı. Bunların sebebi de il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile sahil güvenliğin yaptıkları denetimlerle kaçak avcılığın önüne geçilmesi. Bu sayede çeşitliliğin bollaştığını düşünüyoruz." diye konuştu.
Bir ara 50 liraya kadar düşen balık fiyatlarının, çeşitli etkenlere bağlı değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Aksu, "Beklentimiz bundan sonra istavrit, çinekop devam edecek. Peşine nisan ayının sonuna kadar mezgitle devam edeceğiz. Hava şartları da deniz de avlanmaya müsait. Eylül ayı itibarıyla kentte, 10 bin tonun üzerinde balık yakalandı ve kent ekonomisine büyük katkı sağladı. Bu sayede hem vatandaş ucuz balık yedi hem de balıkçı para kazandı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.