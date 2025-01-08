Zonguldak'ta bol miktarda avlanan balık tüketiciyi de balıkçıyı da sevindirdi

Zonguldak'ta av sezonunun açılmasından bu yana 10 bin tonun üzerinde balık avlandı.

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül 2024'ten beri balıkçıların denizlerdeki mesaisi devam ediyor. Son günlerde hava şartlarının da elverişli olmasıyla balıkçılar, bol miktarda hamsi, istavrit ve mezgitle limana döndü.

Kentte istavrit ve hamsinin kilogramı 70 ila 100, mezgit 100 ila 200, barbun 200, zargana 200 ila 250 ve çinekop 300 liradan satışa sunuluyor.

Tezgahları süsleyen balıklara, tüketiciler de ilgi gösteriyor. - "Ürün çeşitliliği Karadeniz'de bollaştı" Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, AA muhabirine, sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Aksu, balık avcılığının bu yıl, geçen sezona göre daha yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yıl palamut yoktu, bu yıl var. Ürün çeşitliliği Karadeniz'de bollaştı. Bunların sebebi de il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile sahil güvenliğin yaptıkları denetimlerle kaçak avcılığın önüne geçilmesi. Bu sayede çeşitliliğin bollaştığını düşünüyoruz." diye konuştu.