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        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de kardan kapanan 186 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de, kar nedeniyle kapanan 186 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:32
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        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de kardan kapanan 186 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
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        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de, kar nedeniyle kapanan 186 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başlandı.

        Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 16, Ulus'ta 13, Amasra'da 3 ve Kurucaşile ilçesinde 2 olmak üzere il genelinde 34 köy yolunun açılması için 29 araç ve 82 personelle çalışma yürütüldü. Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

        Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

        Zonguldak'ta da kar nedeniyle merkez ilçede 13, Devrek'te 60, Gökçebey'de 3, Çaycuma'da 10, Karadeniz Ereğli'de 42, Alaplı'da 5 ve Kozlu'da 9 köy yolu, ekiplerin çalışmalarıyla açıldı.

        Düzce'de ise kapanan 10 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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