Solunum sıkıntısı çeken 81 ve 90 yaşındaki hastaların imdadına UMKE yetişti

Merkez ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde de yalnız yaşayan 81 yaşındaki İmdat Ünver, solunum sıkıntısı nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti.

Arazi aracıyla köye ulaşan UMKE ekipleri, daha sonra yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yürüdü. Ekipler, rampada özel kombinasyon sedye kullanarak hastayı güvenli şekilde ambulansa taşıdı.

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerinde rahatsızlanan 81 ve 90 yaşındaki iki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

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