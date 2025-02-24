Solunum sıkıntısı çeken 81 ve 90 yaşındaki hastaların imdadına UMKE yetişti
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerinde rahatsızlanan 81 ve 90 yaşındaki iki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerinde rahatsızlanan 81 ve 90 yaşındaki iki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesi Ayvatlar köyünde 90 yaşındaki Dursun Yardım, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle köye giriş yapamayan ambulans ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi.
Arazi aracıyla köye ulaşan UMKE ekipleri, daha sonra yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yürüdü. Ekipler, rampada özel kombinasyon sedye kullanarak hastayı güvenli şekilde ambulansa taşıdı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hastanın tedavisi sürüyor.
- 81 yaşındaki hastaya UMKE ekibi ulaştı
Merkez ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde de yalnız yaşayan 81 yaşındaki İmdat Ünver, solunum sıkıntısı nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ambulans ekibi hastaya ulaşamaması üzerine durumu UMKE'ye haber verdi.
Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki rampayı çıkarak hastaya ulaşan UMKE ekipleri, özel kombinasyon sedye kullanarak Ünver’i güvenli şekilde ambulansa taşıdı.
Ünver, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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