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        Zonguldak'ta şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 21:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:58
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        Zonguldak'ta şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı.

        İlçeye bağlı Güllük köyündeki bir hayvancılık işletmesinde iki büyükbaş hayvanda şap hastalığı şüphesi bulunması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Şap hastalığı şüphesiyle numune alan ekiplerce 10 kilometre çapta koruma ve gözetim bölgeleri oluşturuldu. Duyarlı hayvan türlerinin bu bölgede hareketine müsaade edilmiyor.

        Karadeniz Ereğli'de 34, Kozlu'da 20 ve merkezde 2 köy ve mahallede ise hayvan hareketi kısıtı konuldu.

        Hastalık çıkan köyde ve koruma-gözetim bölgelerinde mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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