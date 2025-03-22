Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Burcu Atabey Özdemir ve Mehtap Öz'ün yürütücülüğünü yaptığı iki farklı proje, TÜBİTAK'ın desteklediği projeler arasına girmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'tan kısa kısa
        ABONE OL

        Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Burcu Atabey Özdemir ve Mehtap Öz'ün yürütücülüğünü yaptığı iki farklı proje, TÜBİTAK'ın desteklediği projeler arasına girmeye hak kazandı.

        Özdemir'in yürütücülüğünü yaptığı "Yer Altından Yer Üstüne Geçmişten Günümüze Zonguldak-2" projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen 108 proje arasına seçildi.

        Çalışma, ilk etabını geçen yıl eylül ayında 30 ortaokul öğrencisiyle tamamladı. Projenin ikinci aşamasının, Karabük, Bartın ve Bolu bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören öğrencilerle eylül ayında uygulanacağı öğrenildi.

        Öz'ün yürütücülüğünü yaptığı "Eğitimin Yeni Pusulası: Yapay Zeka ile Geleceğe Yön Verin" projesi, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenmesine karar verilen 47 proje arasına girdi.

        Proje kapsamında, mayıs ayında 30 öğretmenin yapay zeka eğitimi alması planlanıyor.

        - BEUN Kadın Kata Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Kadın Kata Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, 21-23 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 62 üniversiteden 287 sporcu mücadele etti.

        BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Belinay Çalışkan, Hemşirelik Bölümü öğrencisi Safiye Buse Erkan ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Neslihan Yiğit'ten oluşan BEUN Kadın Kata Takımı, üstün performanslarıyla kürsüye çıkmayı başardı.

        BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporcuların başarısından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin spor alanında gösterdiği üstün başarılar bizleri gururlandırıyor. Üniversitemiz, Avrupa ve Türkiye çapında elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor. Kadın Kata Takımımızın bu başarısı, azim ve disiplinin göstergesidir. Sporcularımızı ve antrenörlerini gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Ömrünü adadığı tamirciliği 45 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor
        Ömrünü adadığı tamirciliği 45 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Adalet herkese lazım
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Adalet herkese lazım
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        182 şehidin fotoğrafları ile şehit ve gazi yakınlarının el emeği ürünler se...
        182 şehidin fotoğrafları ile şehit ve gazi yakınlarının el emeği ürünler se...
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa