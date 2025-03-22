Zonguldak'tan kısa kısa

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Burcu Atabey Özdemir ve Mehtap Öz'ün yürütücülüğünü yaptığı iki farklı proje, TÜBİTAK'ın desteklediği projeler arasına girmeye hak kazandı.

Özdemir'in yürütücülüğünü yaptığı "Yer Altından Yer Üstüne Geçmişten Günümüze Zonguldak-2" projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen 108 proje arasına seçildi.

Çalışma, ilk etabını geçen yıl eylül ayında 30 ortaokul öğrencisiyle tamamladı. Projenin ikinci aşamasının, Karabük, Bartın ve Bolu bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören öğrencilerle eylül ayında uygulanacağı öğrenildi.

Öz'ün yürütücülüğünü yaptığı "Eğitimin Yeni Pusulası: Yapay Zeka ile Geleceğe Yön Verin" projesi, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenmesine karar verilen 47 proje arasına girdi.

Proje kapsamında, mayıs ayında 30 öğretmenin yapay zeka eğitimi alması planlanıyor.

- BEUN Kadın Kata Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Kadın Kata Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, 21-23 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 62 üniversiteden 287 sporcu mücadele etti.

BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Belinay Çalışkan, Hemşirelik Bölümü öğrencisi Safiye Buse Erkan ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Neslihan Yiğit'ten oluşan BEUN Kadın Kata Takımı, üstün performanslarıyla kürsüye çıkmayı başardı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporcuların başarısından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin spor alanında gösterdiği üstün başarılar bizleri gururlandırıyor. Üniversitemiz, Avrupa ve Türkiye çapında elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor. Kadın Kata Takımımızın bu başarısı, azim ve disiplinin göstergesidir. Sporcularımızı ve antrenörlerini gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.