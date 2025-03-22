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        Zonguldak'ta Kızılay gönüllüleri sürpriz hediyeleriyle çocukların yüzünü güldürdü

        Zonguldak'ta Türk Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları hediye paketleriyle çocukları sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:46
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        Zonguldak'ta Kızılay gönüllüleri sürpriz hediyeleriyle çocukların yüzünü güldürdü
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        Zonguldak'ta Türk Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları hediye paketleriyle çocukları sevindirdi.

        Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Zonguldak il merkezi gönüllüleri, çocuklara yönelik sürpriz etkinlik gerçekleştirdi.

        Gönüllüler tarafından hazırlanan, içinde küçük ikramlar, notlar ve sürpriz hediyeler yer alan paketler, Medine Yeşil Cami'de bulunan çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi.

        Namaz çıkışı ayakkabılarında sürpriz hediyeler bulan çocuklar, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi Şube Başkanı Kürşat Yağız, gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirtti.

        Gönüllere dokunurken çocukları da unutmadıklarını kaydeden Yağız, "Onlara namaz öncesinde sürpriz hediyeler hazırladık. İçerisine hem Kızılayımızın maneviyatını anlatan küçük sözler hem de bu duyguyu yaşatabilecek sürpriz hediyeler koyduk. Amacımız, çocuklarımızın hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir anı bırakabilmekti." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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