İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Zonguldak'ta temaslarda bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Zonguldak'ta çeşitli temaslarda bulundu.

Turan, kentteki programları kapsamında ilk olarak "Zonguldak Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı ve Geçici Barınma Merkezi" inşaatında incelemelerde bulundu. Turan, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Turan, katıldığı "Zonguldak Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere, kentin limanıyla, kömürüyle ülke ekonomisine değer katan, çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin yıllarca kömür madeniyle anıldığını belirten Turan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası cesaret, özveri ve beceri ortaya koyan madencileriyle de bilinir hale geldiğini ifade etti.

Turan, her yeni çağın kendi has sorunları olduğundan, Türkiye'nin sokaklarının güvenli olması için üzerlerine önemli görevler düştüğünden bahsetti.

Sokakların güvenliğinin önemine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Güvenlik tehdidini nereden gelirse gelsin çözmek görevimizdir. Terörden, trafikten, sokağa davetten, hayvandan gelir hiç önemli değil. Hepsi önceliklidir, hepsi önemlidir. Sokağın güvenli olması tartışmasızdır. Evladımız okula, yaşlımız camisine, kadınımız pazara rahat, keyifle gidecek ama hiç kimsenin sokağa çıktığında, 'Hayvanlar beni ısırır mı?' diye korkmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu biz siyasi polemik, bir tartışma konusu olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu mesele ülkemizin meselesi. Bu mesele o kurumun bu kurum meselesi, o partinin bu parti meselesi değil. Bu bizim meselemiz."

Turan, her şeyden önce canlıya eziyetin haram, günah olduğunu anlatarak, "Biz bir canlıya zulmedemeyiz, işkence edemeyiz, etmemeliyiz. O yüzden ne yaptığımızı biliyoruz. O yüzden dikkatli şekilde adım atma görevimiz var." diye konuştu.

- "Sivil toplum örgütlerimizin, derneklerimizin sürece destek olması lazım"

Bu konuya hassas olan kurumların, derneklerin olduğunu aktaran Turan, sürece fikirleriyle, kanaatleriyle, imkanlarıyla destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Turan, devletin tüm meseleleri masaya yatırdığında sağduyuyla değerlendirdiğini dile getirerek, "Biz bu ülkenin belli dönem sonra bu sorunu aşacağını ve bir daha sokaklarımızda hiçbir insanımızın sahipsiz hayvandan kaynaklı yaralanmayacağına, ölmeyeceğine inanıyoruz. Sivil toplum örgütlerimizin, derneklerimizin de sürece katkı sağlayarak mutlaka destek olması lazım." diye konuştu.

İsrafın haram olduğunu ifade eden Turan, "Zonguldak'ta hiçbir lokantamızda bir parça ekmeğin, bir tek pirincin çöpe gitmesine rıza göstermeyiz. Bütün lokantalarımızdan, yurtlarımızdan, askeri garnizonlarımızdan arta kalan tüm yiyeceklerini toparlayıp belediyemizin de valiliğimizin de yapacağı altyapı tesisleriyle yemek haline getirilip daha ucuz, daha ekonomik imkanlarla hayvanlarımızın hayatlarını sürdürmeye imkan sağlayalım." dedi.