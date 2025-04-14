Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Zonguldak'ta temaslarda bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Zonguldak'ta çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Zonguldak'ta temaslarda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Zonguldak'ta çeşitli temaslarda bulundu.

        Turan, kentteki programları kapsamında ilk olarak "Zonguldak Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı ve Geçici Barınma Merkezi" inşaatında incelemelerde bulundu. Turan, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Turan, katıldığı "Zonguldak Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere, kentin limanıyla, kömürüyle ülke ekonomisine değer katan, çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin yıllarca kömür madeniyle anıldığını belirten Turan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası cesaret, özveri ve beceri ortaya koyan madencileriyle de bilinir hale geldiğini ifade etti.

        Turan, her yeni çağın kendi has sorunları olduğundan, Türkiye'nin sokaklarının güvenli olması için üzerlerine önemli görevler düştüğünden bahsetti.

        Sokakların güvenliğinin önemine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

        "Güvenlik tehdidini nereden gelirse gelsin çözmek görevimizdir. Terörden, trafikten, sokağa davetten, hayvandan gelir hiç önemli değil. Hepsi önceliklidir, hepsi önemlidir. Sokağın güvenli olması tartışmasızdır. Evladımız okula, yaşlımız camisine, kadınımız pazara rahat, keyifle gidecek ama hiç kimsenin sokağa çıktığında, 'Hayvanlar beni ısırır mı?' diye korkmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu biz siyasi polemik, bir tartışma konusu olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu mesele ülkemizin meselesi. Bu mesele o kurumun bu kurum meselesi, o partinin bu parti meselesi değil. Bu bizim meselemiz."

        Turan, her şeyden önce canlıya eziyetin haram, günah olduğunu anlatarak, "Biz bir canlıya zulmedemeyiz, işkence edemeyiz, etmemeliyiz. O yüzden ne yaptığımızı biliyoruz. O yüzden dikkatli şekilde adım atma görevimiz var." diye konuştu.

        - "Sivil toplum örgütlerimizin, derneklerimizin sürece destek olması lazım"

        Bu konuya hassas olan kurumların, derneklerin olduğunu aktaran Turan, sürece fikirleriyle, kanaatleriyle, imkanlarıyla destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

        Turan, devletin tüm meseleleri masaya yatırdığında sağduyuyla değerlendirdiğini dile getirerek, "Biz bu ülkenin belli dönem sonra bu sorunu aşacağını ve bir daha sokaklarımızda hiçbir insanımızın sahipsiz hayvandan kaynaklı yaralanmayacağına, ölmeyeceğine inanıyoruz. Sivil toplum örgütlerimizin, derneklerimizin de sürece katkı sağlayarak mutlaka destek olması lazım." diye konuştu.

        İsrafın haram olduğunu ifade eden Turan, "Zonguldak'ta hiçbir lokantamızda bir parça ekmeğin, bir tek pirincin çöpe gitmesine rıza göstermeyiz. Bütün lokantalarımızdan, yurtlarımızdan, askeri garnizonlarımızdan arta kalan tüm yiyeceklerini toparlayıp belediyemizin de valiliğimizin de yapacağı altyapı tesisleriyle yemek haline getirilip daha ucuz, daha ekonomik imkanlarla hayvanlarımızın hayatlarını sürdürmeye imkan sağlayalım." dedi.

        Turan, geçen yıl Zonguldak'ta 32 ısırma vakası olduğunu, hiç kimsenin ısırmayla ve daha ötesi risklerle karşılaşmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

        Vali Hacıbektaşoğlu da kentte sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini aktararak, konuya destek veren ilgili kurumlar ve paydaşlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Turan: Özgür Özel'in derdi sadece kendi koltuğunu sağlamla...
        Bakan Yardımcısı Turan: Özgür Özel'in derdi sadece kendi koltuğunu sağlamla...
        Para dolu zarfın sahibini, güvenlik kamera kayıtlarını sosyal medyada yayın...
        Para dolu zarfın sahibini, güvenlik kamera kayıtlarını sosyal medyada yayın...
        Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, 1,4 gramlık altın diş takıldı
        Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, 1,4 gramlık altın diş takıldı
        "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" başladı
        "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" başladı
        Kediye altından diş yapıldı
        Kediye altından diş yapıldı
        Sakarya'da evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta defne...
        Sakarya'da evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta defne...