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        Zonguldaklı çift aileye dikkati çekmek için 40. evlilik yıl dönümlerini düğünle kutladı

        Zonguldak'ta yaşayan çift, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla 40. evlilik yıl dönümlerinde düğün merasimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:45
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        Zonguldaklı çift aileye dikkati çekmek için 40. evlilik yıl dönümlerini düğünle kutladı
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        Zonguldak'ta yaşayan çift, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla 40. evlilik yıl dönümlerinde düğün merasimi düzenledi.

        Alaplı ilçesinde yaşayan, 3 çocuk ve 3 torun sahibi Gülten (59) ve Muammer (59) Demirezen çifti, ailenin önemine dikkati çekmek ve gençlere örnek olmak için 40. evlilik yıl dönümünü düğün merasimi şeklinde kutlamaya karar verdi.

        Yeni Siteler Mahallesi'ndeki salonda yapılan düğüne, çiftin yakınları ve davetlilerin yanı sıra Kaymakam Selçuk Köksal, İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İbrahim Guzgun, İlçe Müftüsü Yılmaz Çelik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü görevlileri katıldı.

        Müftü Çelik'in dua ettiği programda, çift pasta keserek dans etti.

        - "Aileler, insanın sığınak noktasıdır"

        Kaymakam Köksal, merasimde yaptığı konuşmada, güçlü devletlerin, güçlü aileler üzerine inşa edilebileceğini söyledi.

        Gençlerin sağlam ailelerde yetişeceğini vurgulayan Köksal, "Ailelerde huzur yoksa toplumda huzurdan, barıştan, kardeşlikten bahsetmek o kadar zayıf olur. Aileler, insanın sığınak noktasıdır. Tüm canlılar için en huzurlu yer aile ortamıdır." dedi.

        Köksal, Muammer Demirezen'in geçen hafta kendisine geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Muammer Bey, bana, 'Toplumumuzda boşanmalar çok arttı, bu duruma üzülen çok sessiz bir çoğunluk var. Bu sessiz çoğunluğun sesi olmak istiyoruz, gençlerimize bir mesaj vermek istiyoruz. 40. evlilik yıl dönümümüzü gençlerin, toplumun önünde kutlayarak, mutlu aile portremizi herkese göstermek istiyoruz. Bu şekilde gençlerimizi, birbirine sadık olmaya, evlilik kurumunu ayakta tutmaya davet etmek istiyoruz.' dedi. Bu güzel düşüncelerinden dolayı çiftimize teşekkür ediyorum. Allah size sağlıklı, huzurlu uzun ömürler nasip etsin. Ülkemizdeki ailelere de ömür boyu sürecek evlilikler nasip etsin."

        Muammer Demirezen, topluma örnek olmak istediklerini ve ailenin önemini vurgulamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Yuva kolay kurulmuyor, gençler yuvalarına sahip çıksınlar. 40 yıldır mutlu yaşayan bir aileyiz. Dostlarımız da bunu görsün istedik." diye konuştu.

        Gülten Demirezen de gençlerin yuvalarına sahip çıkmaları gerektiğini, kendilerinin bunu başardığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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