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        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Zonguldak Ekonomi Zirvesi"nde konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Filyos Endüstri Bölgesi doğal gaz işleme tesisiyle Zonguldak, Türkiye'nin enerji üssü haline geliyor. Zonguldak yeniden cazibe merkezi haline gelecek ve Batı Karadeniz'in dünyaya açılan bir kapısı olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:53 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:06
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        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Zonguldak Ekonomi Zirvesi"nde konuştu:
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Filyos Endüstri Bölgesi doğal gaz işleme tesisiyle Zonguldak, Türkiye'nin enerji üssü haline geliyor. Zonguldak yeniden cazibe merkezi haline gelecek ve Batı Karadeniz'in dünyaya açılan bir kapısı olacak." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, kentteki programları kapsamında ilk olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda yapılan TOBB Derslik Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Sınıfları gezen Hisarcıklıoğlu, daha sonra katıldığı "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, binayı ilçeye kazandırmış olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

        Ticari ve sanayi kapasitesi büyüyen Çaycuma'nın, kentin lokomotif merkezi haline geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, mevcut organize sanayi bölgesinin yanı sıra çalışmaları devam eden sera organize sanayi bölgesinin tamamlanmasıyla ilçenin yatırımlar için cazip bir merkez haline geleceğini ifade etti.

        Hisarcıklıoğlu, Filyos Vadisi, liman, sanayi bölgesinin ilçeye ayrı bir değer katacağından bahsederek, "Burası aynı zamanda ülkemizin enerji üssü konumunda. Sadece Batı Karadeniz'in değil, Orta Anadolu'nun da denize çıkış kapısı Çaycuma olacaktır. Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu da Çaycuma'nın kent ekonomisinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük imkanlarla, fırsatlarla, atılımlarla yoluna devam edecektir. Zonguldak, Türkiye'nin kuruluşundan beri enerjinin başkenti. Ekonomiye çok büyük katkılar vermiştir, yine bu destekleri vermeye devam edecektir." dedi.

        Konuşmaların ardından büyük ölçekte yatırım yapan, yüksek düzeyde istihdam sağlayan ve ihracat yapan üyelerin yanı sıra yerli malı belgesi alarak yerli üretime katkı veren üyelere plaket takdim edildi.

        - Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi

        Daha sonra Zonguldak BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Fahri Doktora Tevcih Töreni"ne katılan Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından fahri doktora belgesi verilerek cübbe giydirildi.

        Fahri doktora unvanı için şükranlarını sunan Hisarcıklıoğlu, akademisyen ve öğrenciler ile protokol üyelerinden oluşan katılımcılara "ilk ders anlatımı" yaptı.

        Üniversitedeki programın ardından Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Valiliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) tarafından bir otelde düzenlenen "Zonguldak Ekonomi Zirvesi"ne katıldı.

        Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın ülkenin sanayileşmesi yolculuğunda ilk adımın atıldığı yer olduğunu aktardı.

        ZTSO'nun açtığı arabuluculuk ve tahkim merkeziyle ticari itilafların daha hızlı ve ucuza çözülmesini sağladığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "İşçi- işveren, ticari, tüketici ve hatta kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geldi. Buraya gelen dosyaların yüzde 70'i de anlaşmayla sonuçlanıyor. Bizim kültürümüzde helalleşme çok önemli. Mahkemede haklı haksız olmaktan daha önemlisi helalleşerek ayrılmak." ifadelerini kullandı.

        Hisarcıklıoğlu, "Hayalini kurduğumuz Filyos Projesi, tekrar hayata geçiyor. Filyos sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor. Filyos Endüstri Bölgesi doğal gaz işleme tesisiyle Zonguldak, Türkiye'nin enerji üssü haline geliyor. Zonguldak yeniden cazibe merkezi haline gelecek ve Batı Karadeniz'in dünyaya açılan bir kapısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Hisarcıklıoğlu, bir ve beraber olmanın önemine dikkati çekerek, "Onun için sizden ricam ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Kimseyi fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım. Eğer bunu yapmazsak biz kazanırız. Dışlarsak biz kaybederiz. Eğer birlikte, beraberlikte hareket edersek hep beraber ileriye taşıyan ve kazanan bizler oluruz." şeklinde konuştu.

        Vali Hacıbektaşoğlu, Rektör Prof. Dr. Özölçer ve ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir de programda birer konuşma yaptı.

        Ödül töreninin ardından zirve sona erdi.

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