Zonguldak'ta Bozhane Limanı tam kapasite çalışmaya başladı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yenileme çalışmaları tamamlanan Bozhane Limanı tam kapasite çalışmaya başladı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yenileme çalışmaları tamamlanan Bozhane Limanı tam kapasite çalışmaya başladı.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye tarafından işletilen Bozhane Limanı'nda incelemelerde bulundu.
İlçenin geleceğini düşünerek limanı tamamladıklarını belirten Posbıyık, "Fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, en yeni teknolojiyle yapılan ve bölgenin en sağlam limanı olan Bozhane Limanı tam kapasiteyle hizmete başladı. Bu ithalat ve ihracat devam ettiği müddetçe Ereğli Belediyesinin ekonomi yönünden yüzünü güldürecektir." ifadelerini kullandı.
Posbıyık, gemilerin yükleme ve boşaltma işlemlerine 3 Mart'ta başladığını, ikinci iskelenin de devreye girmesiyle tam kapasiteyle liman hizmetlerine başladıklarını kaydetti.
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