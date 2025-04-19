Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Bozhane Limanı tam kapasite çalışmaya başladı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yenileme çalışmaları tamamlanan Bozhane Limanı tam kapasite çalışmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Bozhane Limanı tam kapasite çalışmaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yenileme çalışmaları tamamlanan Bozhane Limanı tam kapasite çalışmaya başladı.

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye tarafından işletilen Bozhane Limanı'nda incelemelerde bulundu.

        İlçenin geleceğini düşünerek limanı tamamladıklarını belirten Posbıyık, "Fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, en yeni teknolojiyle yapılan ve bölgenin en sağlam limanı olan Bozhane Limanı tam kapasiteyle hizmete başladı. Bu ithalat ve ihracat devam ettiği müddetçe Ereğli Belediyesinin ekonomi yönünden yüzünü güldürecektir." ifadelerini kullandı.

        Posbıyık, gemilerin yükleme ve boşaltma işlemlerine 3 Mart'ta başladığını, ikinci iskelenin de devreye girmesiyle tam kapasiteyle liman hizmetlerine başladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin davad...
        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin davad...
        Gebelikte su tüketiminin azı da çoğu da zarar
        Gebelikte su tüketiminin azı da çoğu da zarar
        Yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar: Kasıtlı öldürüldüğüne dair...
        Yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar: Kasıtlı öldürüldüğüne dair...
        Devrek Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Eski başkan dahil 8 gözaltı
        Devrek Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Eski başkan dahil 8 gözaltı
        Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına...
        Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına...
        Zonguldak'ta uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren emniyet personeli onu...
        Zonguldak'ta uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren emniyet personeli onu...