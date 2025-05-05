Zonguldak'ta "Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantısı" gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) "Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantısı" düzenlendi.

BEUN Tahir Karauğuz Konferans Salonu'ndaki programda, Denizcilik Eğitim Konseyi (DEK) Koordinasyon Kurulu adına konuşan Prof.Dr. Ersan Başar, ülke denizciliği için en güzel işleri hep birlikte yapacaklarını belirtti.

Kalite standartlarının denizcilik eğitiminin olmazsa olması olduğunu ifade eden Başar, bu konuda özellikle YÖK'ün son dönemlerde çok ciddi yeni yapılanmaları olduğunu anlattı. Başar, eğitim süreçlerinin yeni yapılanmaları ve karakter süreçlerinde belirli bir noktaya gelinebilmesi için tüm denizcilik eğitim kurumlarının da aynı hassasiyet içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şaban Çelikoğlu da denizciliğin insanlığın tarih boyunca hem ulaşım aracı hem de yaşam biçimi olduğundan bahsetti.

Ticaret, balıkçılık, ulaşım ve savunma gibi alanlarda önemli roller üstlenen denizciliğin, teknolojik gelişmelerle sürekli evrim geçirdiğine değinen Çelikoğlu, "Bir disiplin olarak denizcilik, denizlerde güvenli seyir yapmayı, doğayla uyum içinde yaşamayı ve denizlerin sunduğu kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmayı amaçlar." ifadelerini kullandı.