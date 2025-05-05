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        Zonguldak'ta "Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantısı" gerçekleştirildi

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) "Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:49
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        Zonguldak'ta "Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantısı" gerçekleştirildi
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) "Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantısı" düzenlendi.

        BEUN Tahir Karauğuz Konferans Salonu'ndaki programda, Denizcilik Eğitim Konseyi (DEK) Koordinasyon Kurulu adına konuşan Prof.Dr. Ersan Başar, ülke denizciliği için en güzel işleri hep birlikte yapacaklarını belirtti.

        Kalite standartlarının denizcilik eğitiminin olmazsa olması olduğunu ifade eden Başar, bu konuda özellikle YÖK'ün son dönemlerde çok ciddi yeni yapılanmaları olduğunu anlattı. Başar, eğitim süreçlerinin yeni yapılanmaları ve karakter süreçlerinde belirli bir noktaya gelinebilmesi için tüm denizcilik eğitim kurumlarının da aynı hassasiyet içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.

        Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şaban Çelikoğlu da denizciliğin insanlığın tarih boyunca hem ulaşım aracı hem de yaşam biçimi olduğundan bahsetti.

        Ticaret, balıkçılık, ulaşım ve savunma gibi alanlarda önemli roller üstlenen denizciliğin, teknolojik gelişmelerle sürekli evrim geçirdiğine değinen Çelikoğlu, "Bir disiplin olarak denizcilik, denizlerde güvenli seyir yapmayı, doğayla uyum içinde yaşamayı ve denizlerin sunduğu kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmayı amaçlar." ifadelerini kullandı.

        Çelikoğlu, bu nedenle denizciliğin yalnızca gemicilikle sınırlı kalmayan geniş ve çok yönlü alan olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türkiye, yerli ve milli ekonomi hamleleri kapsamında denizcilik sektöründe stratejik adımlar atmaktadır. Gemi inşaat sanayinden savunma deniz araçlarına, liman alt yapılarından lojistik ağların geliştirilmesine birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 'Mavi Vatan' vizyonu doğrultusunda milli kaynakların korunması ve etkin kullanımı yalnızca savunma değil ekonomik bağımsızlık açısından da stratejik önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çankaya, yönetmelik ve mevzuat hakkında bilgi verdi, müdürlüğün yaptığı çalışmaları aktardı.

        BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca ve TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Başkanı Ahmet Yaşar Canca da programda konuşma yaptı.

        Program, yarın "Kömürden Doğal Gaza Enerji Şehri Zonguldak" gezisiyle tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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