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        Zonguldak'ta freni arızalanan kamyonet garaja çarptı, 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni arızalanan kamyonetin duvara ve direğe çarptıktan sonra bir binanın garajına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:29
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        Zonguldak'ta freni arızalanan kamyonet garaja çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni arızalanan kamyonetin duvara ve direğe çarptıktan sonra bir binanın garajına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Güldere Mahallesi rampasında Vedat V. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Karadeniz Ereğli Belediyesine ait hafriyat kamyonetinin freni arızalandı. Önce duvara ardından elektrik direğine çarpıp bir binanın garajına giren kamyonetteki sürücü ile yanındaki işçi Barış Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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