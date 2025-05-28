Zonguldak'ta freni arızalanan kamyonet garaja çarptı, 2 kişi yaralandı

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Güldere Mahallesi rampasında Vedat V. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Karadeniz Ereğli Belediyesine ait hafriyat kamyonetinin freni arızalandı. Önce duvara ardından elektrik direğine çarpıp bir binanın garajına giren kamyonetteki sürücü ile yanındaki işçi Barış Y. yaralandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni arızalanan kamyonetin duvara ve direğe çarptıktan sonra bir binanın garajına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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