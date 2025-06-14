Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zonguldak YEDAM'da konuştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaca insanların ulaşması çok önemli. Bu noktada Yeşilayın her bir üyesine çok büyük vazife düşüyor. Hepimiz, çok mukaddes bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi (bağımlılıktan) kurtarmak noktasında yaptığımız iş çok önemli." dedi.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Dinç, ilk olarak Zonguldak Yeşilay Şubesini ziyaret etti. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Dinç, daha sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

Dinç, yaptığı konuşmada, vatandaşların Yeşilaydan beklentisinin olduğunu ve bunu karşılamak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

"Bağımlılık endüstrisi"nin çok büyük azimle çalıştığını belirten Dinç, her mahalleye, her sokağa girdiklerini ifade etti.

Dinç, kendilerinin de aynı azimle her mahalleye ve sokağa girmeleri gerektiğini anlatarak, "Kararlılığımızın olması, enerjimizi artırmamız lazım." dedi.

Yeşilayda harikulade imkan olduğunu dile getiren Dinç, şöyle devam etti: