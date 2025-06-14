Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zonguldak YEDAM'da konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaca insanların ulaşması çok önemli. Bu noktada Yeşilayın her bir üyesine çok büyük vazife düşüyor. Hepimiz, çok mukaddes bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi (bağımlılıktan) kurtarmak noktasında yaptığımız iş çok önemli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zonguldak YEDAM'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaca insanların ulaşması çok önemli. Bu noktada Yeşilayın her bir üyesine çok büyük vazife düşüyor. Hepimiz, çok mukaddes bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi (bağımlılıktan) kurtarmak noktasında yaptığımız iş çok önemli." dedi.

        Bir dizi ziyaret için kente gelen Dinç, ilk olarak Zonguldak Yeşilay Şubesini ziyaret etti. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Dinç, daha sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

        Dinç, yaptığı konuşmada, vatandaşların Yeşilaydan beklentisinin olduğunu ve bunu karşılamak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

        "Bağımlılık endüstrisi"nin çok büyük azimle çalıştığını belirten Dinç, her mahalleye, her sokağa girdiklerini ifade etti.

        Dinç, kendilerinin de aynı azimle her mahalleye ve sokağa girmeleri gerektiğini anlatarak, "Kararlılığımızın olması, enerjimizi artırmamız lazım." dedi.

        Yeşilayda harikulade imkan olduğunu dile getiren Dinç, şöyle devam etti:

        "Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaca insanların ulaşması çok önemli. Bu noktada Yeşilayın her bir üyesine çok büyük vazife düşüyor. Hepimiz, çok mukaddes bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmak noktasında yaptığımız iş çok önemli. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık. Bağımlı olan insan, düşmanını içine yerleştirmiş demektir. O düşman, onu içinden her türlü yer. Sağlığını, ilişkilerini, zihnini, işini bozar. Hayatının her alanına zarar verir."

        Dinç, çalışma prensiplerine değinerek, "Yeşilay olarak yüzde 100 şuna inanarak çalışıyoruz: Bizim için vatan toprağını savunmak neyse bu vatanın topraklarındaki çocukları, gençleri savunmak da odur. Bu vazifeye layık olmak için çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

        Daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret eden Dinç, Yeşilayın çalışmaları konusunda bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!

        Benzer Haberler

        Babalar ve oğulları, omuz omuza vererek taş kömürünü gün ışığına çıkarıyor
        Babalar ve oğulları, omuz omuza vererek taş kömürünü gün ışığına çıkarıyor
        Zonguldak'ta banyoda mahsur kalan karga yavrusu doğaya salındı
        Zonguldak'ta banyoda mahsur kalan karga yavrusu doğaya salındı
        Banyoda mahsur kalan karga kurtarıldı
        Banyoda mahsur kalan karga kurtarıldı
        Prof. Dr. Hacıoğlu: Ev tesisatları düzenli kontrol edilmeli
        Prof. Dr. Hacıoğlu: Ev tesisatları düzenli kontrol edilmeli
        Boğulma tehlikesi geçirip peş peşe suya atladılar; baba ile 3 çocuğu hastan...
        Boğulma tehlikesi geçirip peş peşe suya atladılar; baba ile 3 çocuğu hastan...
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa