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        Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:43
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        Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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        Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        S.D'nin kullandığı 41 NP 433 plakalı tomruk yüklü tır, Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkisinde devrildi.

        Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yol kenarına saçıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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