        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta bir okulun Osmanlıca kitabesi bulundu

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun Osmanlıca kitabesinin bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:11 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:11
        Zonguldak'ta bir okulun Osmanlıca kitabesi bulundu
        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun Osmanlıca kitabesinin bulunduğu bildirildi.

        Çaycuma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tarihi Yeni Cami'nin deposunda, Milli Mücadele yıllarında Zonguldak, Bartın ve Havalisi Cepheleri Kumandanlığı yapan Yüzbaşı Cevat Rıfat'ın yaptırdığı okulun 1922 (1338) tarihli Osmanlıca mermer kitabesi ortaya çıktı.

        Bir çalışma için yapılan araştırma sırasında ortaya çıkan ve camiye ait olduğu düşünülen kitabe, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Şahin Köktürk tarafından okundu.

        Köktürk, kitabenin, camiye değil, bir okula ait olduğunu belirterek gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

        Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğüne müracaat ederek kitabenin kültür varlığı olarak tescilini isteyen Çaycuma Belediyesi, kent tarihinin en özel parçalarından birini oluşturan eserin, uygun koşullarda sergilenmesi için kendilerine zimmetle teslim edilmesini talep etti.

        Müze Müdürlüğünün başvurusu üzerine konuyu gündemine alan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bir yazıyla başvurarak görüş istedi.

        Kurul, gelecek görüşe göre kitabenin nerede korunacağına karar verecek.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, altın madeni bulunmuş gibi sevinçli olduğunu belirterek, "O okulu, çocukluğumdan ben de hayal meyal hatırlıyorum. Yıkılıp yerine yapılan ortaokulun ilk öğrencileri arasında ben de vardım. Bulunan kitabe, bize bir ecdat yadigarının, tüm detaylarıyla hafızalarda ihya edilmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

