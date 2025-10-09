Zonguldak'ta bir okulun Osmanlıca kitabesi bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun Osmanlıca kitabesinin bulunduğu bildirildi.

Çaycuma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tarihi Yeni Cami'nin deposunda, Milli Mücadele yıllarında Zonguldak, Bartın ve Havalisi Cepheleri Kumandanlığı yapan Yüzbaşı Cevat Rıfat'ın yaptırdığı okulun 1922 (1338) tarihli Osmanlıca mermer kitabesi ortaya çıktı.

Bir çalışma için yapılan araştırma sırasında ortaya çıkan ve camiye ait olduğu düşünülen kitabe, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Şahin Köktürk tarafından okundu.

Köktürk, kitabenin, camiye değil, bir okula ait olduğunu belirterek gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğüne müracaat ederek kitabenin kültür varlığı olarak tescilini isteyen Çaycuma Belediyesi, kent tarihinin en özel parçalarından birini oluşturan eserin, uygun koşullarda sergilenmesi için kendilerine zimmetle teslim edilmesini talep etti.

Müze Müdürlüğünün başvurusu üzerine konuyu gündemine alan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bir yazıyla başvurarak görüş istedi.