        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME - Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

        Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde 3 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin 1 şüphelinin Aydın'da yakalandığını bildirdi.

        22.10.2025 - 15:45
        Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde 3 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin 1 şüphelinin Aydın'da yakalandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kızılbel köyünde ikamet eden Hasret Akkuzu'nun ailesi tarafından 13 Ekim'de kayıp başvurusu yapılması üzerine kolluk kuvvetlerince arama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

        Helvacılar köyü yakınlarında, 19 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında su kuyusu içerisinde bir kişiye ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alındığı ifade edilen açıklamada, olay yerine intikal eden ekiplerin ortak çalışması sonucu cenazenin saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkarıldığı kaydedildi.

        Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Akkuzu'ya ait olduğunun, aynı gün saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınlarının teşhisiyle belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, cenazenin gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği aktarıldı.

        Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın tüm imkanlar kullanılarak titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığının, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde 22 Ekim'de olayın şüphelisi D.B. Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Bu arada, açık öğretim lisesinde eğitim gören ve 7 Ekim'de çalıştığı tekstil fabrikasından ayrılan genç kızın, daha önce şüpheli D.B'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.

        Hasret'in kaybolduğu 12 Ekim'de Perşembe belde merkezine gittiği, kendisini merak eden babasına "geliyorum" diye mesaj attığı, daha sonra genç kıza ulaşılamadığı belirtildi.

        - Hayvanlar kuyunun suyunu içmeyince Hasret'in cansız bedeni bulundu

        Su kuyusunun yanında hayvanlarını otlatan Ramazan Akça, gazetecilere, kapağı kırılmış olan kuyunun suyunu hayvanlar içmek istemeyince arkadaşının kuyuya baktığını anlattı.

        Akça, "Akşam kimseye demeden eve gidiyor. Daha sonra arkadaşın annesi bize telefon etti. 'Oradan su içiyoruz, ceset midir nedir? Bir bakalım.' dediler. Buraya geldik, baktık, ceset. Muhtarımıza telefon ettik. O da telefon etti karakola. Burada bekledik, geldiler. İfademizi verdik." diye konuştu.

        Bir gazetecinin, "Daha önce su kuyusu kilitli miydi?" sorusuna Akça, "Burası kilitliydi, kırmışlar. Ne zaman kırıldığını bilmiyorum. Cumartesi günü geldik, burada römork yıkadık." ifadelerini kullandı.

