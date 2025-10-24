Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:45 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince kapatıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezindeki pasajın son katında faaliyet gösteren iş yerinin vatandaşların şikayeti üzerine zabıta müdürlüğü ekiplerince denetlendiği belirtildi.

        Denetimlerde iş yerinin ruhsatsız olarak izin almadan faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

        Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda iş yerinin süresiz olarak kapatıldığı ve mühürlendiği, işletme sahibine de Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        'Cinsel istismar davası' tuzağı ile emekliyi 2,5 milyon TL dolandırdılar
        'Cinsel istismar davası' tuzağı ile emekliyi 2,5 milyon TL dolandırdılar
        Zonguldak'ta emekli madenciyi dolandıran 5 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta emekli madenciyi dolandıran 5 şüpheli tutuklandı
        Su kuyusunda cesedi bulunan Hasret'in katili: Boğup, kuyuya attım
        Su kuyusunda cesedi bulunan Hasret'in katili: Boğup, kuyuya attım
        Su kuyusunda cesedi bulunan Hasret cinayetinde 3 tutuklama
        Su kuyusunda cesedi bulunan Hasret cinayetinde 3 tutuklama
        Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in ölümüne ilişkin 3 zanlı tutukl...
        Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in ölümüne ilişkin 3 zanlı tutukl...
        Kuyuda cesedi bulunan Hasret'in cinayet şüphelisi, 5 kişinin katili çıktı (...
        Kuyuda cesedi bulunan Hasret'in cinayet şüphelisi, 5 kişinin katili çıktı (...