Zonguldak'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde, E.A. ve C.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. karnından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.A. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, C.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
