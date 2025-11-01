Zonguldak'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde, E.A. ve C.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.