        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişi taburcu edildi.

        Giriş: 17.11.2025 - 01:01 Güncelleme: 17.11.2025 - 01:01
        Zonguldak'ta 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişi taburcu edildi.

        İlçede öğle saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen tavuk dönerden alan bazı davetliler, aynı yemeği akşam saatlerinde evlerinde de tüketti.

        Bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülen 7 kişi, Alaplı Devlet Hastanesine başvurdu.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözetim altında tutulan hastalar, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

