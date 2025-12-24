Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi hayatını kaybetti.
Şirinköy'de hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ü. (46) tarafından silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.
Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.