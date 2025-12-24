Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi öldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi hayatını kaybetti.

        Şirinköy'de hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ü. (46) tarafından silahla vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

        Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Karadeniz yükseliyor, 160 milyon kişi tehdit altında BEUN Harita Mühendisli...
        Karadeniz yükseliyor, 160 milyon kişi tehdit altında BEUN Harita Mühendisli...
        Çaya düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı
        Çaya düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisinin yargıla...
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisinin yargıla...
        Ortaokul öğrencisinin öldüğü servis kazasında 6 kamu görevlisine hapis tale...
        Ortaokul öğrencisinin öldüğü servis kazasında 6 kamu görevlisine hapis tale...
        Zonguldak'ta yapılan uydu çalışmasında Karadeniz'in seviyesinin yükseldiği...
        Zonguldak'ta yapılan uydu çalışmasında Karadeniz'in seviyesinin yükseldiği...
        Büşra'nın öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazada 6 kamu görevlisi için hapis...
        Büşra'nın öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazada 6 kamu görevlisi için hapis...