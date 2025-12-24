Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:54
        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı.

        Şirinköy'de dün, hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A'nın (64) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Y.Ü'nün (46) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Tülay Ü. ve Zaide A'nın cenazeleri, Şirinköy Merkez Mahallesi Camisi'ne getirildi.

        İki kadının cenazeleri, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

